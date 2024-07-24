Тренер Партизана: Абсолютно невтішний результат для нас, Динамо показало, наскільки вище за нас за рівнем

24 липня 2024

Александар Станоєвич

Тренер Партизана посипав голову попелом.

Головний тренер Партизана Александар Станоєвич прокоментував поразку від Динамо в матчі кваліфікації ЛЧ (6:2).

"Абсолютно невтішний результат. У всіх сенсах. Ми дуже легко пропускали голи. Це відбувалося за рахунок того, що гравці Динамо діяли на зовсім інших швидкостях, ніж ми. Вітаю Динамо. Ця команда сьогодні показала, наскільки вище за нас за рівнем — і за швидкістю, і за всіма елементами гри. Це показник того, де ми знаходимося по відношенню до Ліги чемпіонів.

Перший тайм був рівним. Так, Динамо контролювало гру, але ми змогли відкрити рахунок. А потім пропустили три голи за п'ять хвилин. З серйозними командами подібного не трапляється. Це повністю перевернуло гру, зламало її. Це був шок для нас. У перерві ми сказали хлопцям, щоб вони залишалися в грі, намагалися забити гол. І вони це зробили, ніж ті, що є зараз у нас", — сказав Станоєвич.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Партизан.

команди
статті на тему:
Лео Естігор, Getty Images 24 липня 2024 Захисник Наполі наближається до трансферу в Ренн
Збірна Малі U-23, Getty Images 24 липня 2024 Малі U-23 — Ізраїль U-23. Анонс і прогноз на матч Олімпіади-2024 / 24.07.2024
Збірна Японії U-23, Getty Images 24 липня 2024 Японія U-23 — Парагвай U-23. Анонс і прогноз на матч Олімпіади-2024 / 24.07.2024
   