Тренер Партизана: Абсолютно невтішний результат для нас, Динамо показало, наскільки вище за нас за рівнем

Тренер Партизана посипав голову попелом.

Головний тренер Партизана Александар Станоєвич прокоментував поразку від Динамо в матчі кваліфікації ЛЧ (6:2).

"Абсолютно невтішний результат. У всіх сенсах. Ми дуже легко пропускали голи. Це відбувалося за рахунок того, що гравці Динамо діяли на зовсім інших швидкостях, ніж ми. Вітаю Динамо. Ця команда сьогодні показала, наскільки вище за нас за рівнем — і за швидкістю, і за всіма елементами гри. Це показник того, де ми знаходимося по відношенню до Ліги чемпіонів.

Перший тайм був рівним. Так, Динамо контролювало гру, але ми змогли відкрити рахунок. А потім пропустили три голи за п'ять хвилин. З серйозними командами подібного не трапляється. Це повністю перевернуло гру, зламало її. Це був шок для нас. У перерві ми сказали хлопцям, щоб вони залишалися в грі, намагалися забити гол. І вони це зробили, ніж ті, що є зараз у нас", — сказав Станоєвич.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Партизан.