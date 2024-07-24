Шовковський: Вітаю всіх із перемогою над Партизаном, але завдання ще не вирішене

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Партизаном.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти сербського Партизана (6:2).

"Вітаю всіх із перемогою, але відразу хочу наголосити, що завдання ще не вирішене. Є ще матч-відповідь, тож будемо продовжувати готуватися до нього в тому ж напрямку, що й до цієї гри. Будемо дивитися та розбирати перший матч, аналізувати власні помилки, без яких футболу не буває. Але найголовніше – це старання, яке було на полі, наші напрацювання, хлопці виконували установку на гру, й тепер маємо доволі непоганий результат перед матчем-відповіддю.

Чому Олександр Тимчик не потрапив до заявки на матч? На жаль, ще під час зборів він отримав травму й зараз відновлюється. Він із нами, тож чекаємо, коли Олександр зможе приступити до повноцінних тренувань. Поки що він працює індивідуально.

Заміна Караваєва в перерві? По-перше, ви ніколи не дізнаєтеся, що відбувається в нашій роздягальні. По-друге, я відчув, що треба забити ці дві заміни.

Я був повністю занурений у гру. Звичайно, я відчував ауру, але не міг дати собі можливості піддатися чарам та повноцінно насолодитися атмосферою. Потрібно було бути повністю сконцентрованим, відчувати хлопців, ритм команди, відчувати, де треба перебудовуватися, десь підказувати. Коли ти перебуваєш у грі, ти можеш впливати на неї, а коли відволікаєшся на якісь моменти, то й гра проходить повз тебе.

Ця гра дала нам певну інформацію. Зокрема, про що ми домовлялися перед матчем, так, загалом, і сталося. Я нічого не буду казати про ті тактичні настанови, які ми намагалися донести стосовно суперника, адже в нас попереду ще матч-відповідь, але загалом хлопці виконали все, про що ми просили. Що найбільше сподобалося, що навіть подарувавши опонентам пенальті, мої підопічні не знітилися, продовжили дотримуватися плану на гру. Як би не складався матч, ми маємо бути до фінального свистка сконцентрованими.

Ми чудово знаємо, що у нас у середній ланці підібрані якісні виконавці. Хто з них вийде у стартовому складі, ми визначаємо, відштовхуючись від тих задач, які ставляться під конкретного суперника, від ігрових моментів, а також від того, як я відчуваю їх. А всі футболісти, які є в команді – це основний склад, у тому числі й ті футболісти, які зараз представляють Динамо у складі юнацької та олімпійської збірних України", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Партизан.