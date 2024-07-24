Ігор Суркіс: Партизан дуже нас розізлив, і ми здобули перемогу задля всіх наших воїнів, жінок, українських сімей

Слова президента Динамо після важливої перемоги в матчі ЛЧ.

Президент Динамо Ігор Суркіс поділився своїми враженнями від перемоги над сербським Партизаном (6:2) у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

- Я очікував, що команда вийде й буде боротися. Нас дуже турбувало, як це буде відбуватися. Ви знаєте, що Партизан їздив до росії, а росія не просто вбиває наших громадян, а вбиває наших дітей, жінок. Тому ця перемога була дуже важливою.

Можу сказати, що вона була найважливішою за останні роки. Ми подарували радість нашим уболівальникам, тим, хто захищає нашу Батьківщину, наші родини. Слава Україні!

Я дуже задоволений, привітав хлопців. Дуже дякую вболівальникам, які прийшли на стадіон, також вдячний Президенту України, який дає нам можливість представляти країну на міжнародній арені в Європі.

В Польщі нас дуже добре прийняли, ви бачили, як нас підтримували вболівальники. Тож футболу без підтримки керівництва країни могло й не бути. Ми будемо далі старатися грати якомога краще та проходити далі турнірною сіткою.

В нас є глибина складу, і всі хлопці розуміють ту ігрову модель, яку пропонує Олександр Шовковський. Ті, хто виходив на поле, додавали по ходу гри. Прикрий гол, який пропустили на початку — таке буває, це футбол.

Але хлопці впоралися з цим, і попри те, що пропустили другий необов'язковий м'яч, змогли забезпечити такий рахунок, після якого їдемо до Белграда більш-менш спокійними. Але розслаблятися не можна й повноцінно готуватися до наступної гри.

Піхальонок? Це креатив, він може на футбольному полі все. Він може віддати пас, він може забити, він може відібрати м'яч.

Я ще раз хочу привітати з цією важливою перемогою. Партизан дуже нас розізлив, і ми здобули перемогу задля всіх наших воїнів, жінок, українських сімей. Сьогодні прийшли багато українців, підтримували нас із першої до останньої хвилини, — сказав Суркіс.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Партизан.