Беллінгем — другий гравець до 21 року за кількістю матчів у Лізі чемпіонів

Лідирує у цьому списку колишній гравець Барселони.

Перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 проти Баварії став для атакуючого півзахисника Реала Джуда Беллінгема 32-м за час виступів у турнірі.

За даними OptaJoe, в історії ЛЧ лише експівзахисник Арсеналу, Барселони, Челсі та Монако Сеск Фабрегас взяв участь у більшій кількості поєдинків, перш ніж йому виповнився 21 рік. На рахунку іспанця 34 зустрічі за таких обставин і 112 загалом.

Англійський гравець "вершкових", якому 21 рік виповниться 29 червня цього року, протягом вищезгаданих 32-х матчів відзначився 10 голами і 9 асистами.

Беллінгем може встигнути лише наздогнати Фабрегаса, якщо Реал дістанеться фіналу поточного розіграшу ЛЧ, а сам Джуд візьме участь у матчі-відповіді проти Баварії та вирішальному поєдинку з Боруссією (Дортмунд) або ПСЖ.

Нагадаємо, слідкувати за матчем Баварія — Реал можна у нашій текстовій онлайн-трансляції. Стартові склади команд доступні за посиланням.