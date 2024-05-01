Вінісіус — найкращий гравець першого матчу Баварія — Реал Мадрид

Бразильський вінгер "вершкових" оформив дубль у ворота баварців на Альянц Арені.

У рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія зіграла на власному полі у результативну нічию з мадридським Реалом (2:2).

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, найкращим гравцем за підсумками цього протистояння було визнано вінгера "вершкових" Вінісіуса Жуніора.

23-річний бразилець оформив у ворота Баварії дубль: спочатку він відкрив рахунок на 24-ій хвилині після шикарної передачі Тоні Крооса, а під завісу матчу реалізував пенальті та врятував свою команду від поразки, встановивши підсумковий рахунок.

Відео голів та огляд матчу Баварія — Реал Мадрид ви можете дивитися на Football.ua.