Матч проти Реала — 150-й для Мюллера у Лізі чемпіонів

Німець посідає шосту сходинку у топ-10 гравців із найбільшою кількістю поєдинків у турнірі.

Нападник Томас Мюллер опинився у стартовому складі Баварії на перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 проти Реала.

Баварія — Реал. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 30.04.2024

Для 34-річного німця ця зустріч стане 150-ю за час його виступів у турнірі. За даними transfermarkt, у ЛЧ Мюллер відзначився 54 голами і 33 асистами.

Також зазначимо, що для центрального півзахисника Реала Тоні Крооса цей поєдинок буде 149-м.

Обидва гравці мають шанси наздогнати за кількістю проведених у турнірі матчів експівзахисника Барселони Хаві (5-те місце рейтингу, 151) та екснападника Реала Каріма Бензема (4-те, 152).

Нагадаємо, матч Баварія — Реал (Мадрид) розпочнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за нашою текстовою онлайн-трансляцією.