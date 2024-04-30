Кейн встановив новий рекорд за кількістю результативних дій в одному сезоні Ліги чемпіонів серед англійців

Нападник Баварії перевершив успіхи Бекхема і Джеррарда.

У рамках першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 мюнхенська Баварія приймає мадридський Реал.

Центральний нападник господарів поля Гаррі Кейн своїм голом із пенальті (67 хвилина, 2:1) вивів Баварію вперед вперше у цій зустрічі. Тепер на його рахунку 8 результативних ударів і 3 асисти в 11 матчах ЛЧ поточного сезону.

За даними WhoScored, 30-річний англієць встановив новий рекорд за системою "гол+пас" в одній кампанії турніру серед своїх співвітчизників.

У сезоні-1998/99 півзахисник Манчестер Юнайтед Девід Бекхем записав на свій рахунок 2 голи і 8 асистів у 10 матчах, тоді як під час кампанії-2007/08 півзахисник Ліверпуля Стівен Джеррард відзначився 6 результативними ударами і віддав 4 гольові передачі у 12 поєдинках.

Нагадаємо, слідкувати за матчем Баварія — Реал можна у нашій текстовій онлайн-трансляції.