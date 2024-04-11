Педрі: Ми грали як одна з найкращих команд у світі

Хавбек "блаугранас" поділився своїми думками після гри з ПСЖ.

Півзахисник Барселони Педрі прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (3:2).

"Хаві сказав мені, щоб я увірвався в гру, натиснув. Я вийшов з великим бажанням допомогти, і так вийшов цей пас на Рафінью. Він гравець, який не перестає бити, а я завжди намагаюся шукати його, і Рафінья забив просто божественно.

Обидва тренери люблять цей стиль і виросли на ньому. Це була чудова гра. Ми вийшли на поле, щоб битися так, як ми можемо, як одна з найкращих команд у світі. Найкраща, я вважаю. Ми вийшли, щоб боротися із суперником.

Другий матч ще попереду. Ми повинні пам'ятати, що це ПСЖ, це чвертьфінал, вони не збираються нічого нам віддавати, і ми маємо виступити так само чи навіть ще сильніше", — наводить слова Педрі Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСЖ — Барселона.