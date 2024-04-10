Барселона обіграла ПСЖ в яскравому матчі

Каталонці отримали перевагу перед грою у відповідь.

Парі Сен-Жермен приймав Барселону в рамках першого чвертьфінального поєдинку. В стартовому складі парижан з'явиться молодий Бералдо, тоді як Шкрініар залишився у запасі. В Барселони відзначимо появу Роберто в центрі поля.

З перших хвилин команди демонстрували високий темп гри і перший момент виник доволі швидко. Кіліан Мбаппе гарно зорієнтувався в чужому штрафному та пробив — м'яч пройшов поміж ніг Араухо, але точності дещо забракло. Барселона відповіла трохи пізніше - Доннарумма невдало зіграв на виході й тільки вчасний рух Мендеша дозволив вибити м'яч з порожніх воріт.

Барселона здебільшого грала другим номером, але саме каталонці створили наступний небезпечний момент, коли Рафінья відгукнувся на передачу низом з кутового в район 11 метрової позначки, але м'яч після його удару влучив в Кунде. Як виявилось, це був лише перший дзвіночок. Вже за декілька хвилин Левандовські гарно розвернувся під тиском Бералдо, відпасував праворуч на Ямала, а той прострілив — Доннарумма невдало зіграв на виході, а Рафінья підхопив м'яч в чужому штрафному та пробив в порожній кут. 0:1.

Команди пішли відпочивати за мінімальної переваги Барселони в рахунку, але парижани дуже швидко перевернули хід гри на старті другого тайму. Спочатку Дембеле підхопив м'яч в чужому штрафному майданчику, переклав м'яч під ліву ногу та загнав його під поперечину. 1:1. А трохи згодом Фабіан Руїс відпасував на Вітінью в штрафний, а той проштовхнув м'яч в дальній кут. 2:1.

Барселона не одразу змогла відійти від такого потрясіння і ледь не пропустила третій м'яч. Бредлі Баркола увірвався в чужий штрафний та потужно пробив — Тер Штеген з великими труднощами перевів м'яч в поперечину. Після 60 хвилин гри тренери провели заміни й рішення Хаві спрацювало. Педрі чи не першим дотиком шикарно закинув м'яч на Рафінью, а бразилець ударом в дальній кут зрівняв рахунок. 2:2.

Парижани могли знову вийти вперед, коли Усман Дембеле пробивав в один дотик з меж штрафного, але каталонців врятувала стійка. І тут спрацювало старе відоме футбольне правила. В одній з наступних атак Крістенсен виграв боротьбу на другому поверсі та головою пробив повз Доннарумму. 2:3. Парижани намагались зрівняти рахунок і часто наражали себе на небезпечні випади супротивника, втім рахунок гри більше не змінювався.

ПСЖ — Барселона 2:3

Голи: Дембеле, 48, Вітінья, 51 - Рафінья, 36, 62, Крістенсен, 77

ПСЖ: Доннарумма — Маркіньйос, Ернандес, Бералдо, Мендеш — Кан Ін (Заїр-Емері, 60), Вітінья, Руїс (Матіаш Рамуш, 85) — Дембеле, Асенсіо (Баркола, 47), Мбаппе

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Роберто (Педрі, 61), де Йонг (Крістенсен, 76), Гюндоган (Лопес, 86) — Ямал (Феліш, 61), Левандовські, Рафінья (Торрес, 75)

Попередження: Вітінья, Бералдо — Кубарсі, Лопес, Роберто