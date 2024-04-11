Хаві: У Барселоні буде дуже важко

Керманич Барселони прокоментував перемогу над ПСЖ.

Каталонська Барселона в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА здобула перемогу над французьким Парі Сен-Жермен на полі суперників.

ПСЖ — Барселона 2:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Хаві прокоментував виступ власної команди.

"Це момент, яким дійсно можна пишатись — велика перемога над однією з найкращих команд світу. Але ми лише на пів дорозі до мети. У Барселоні буде дуже важко.

Зараз я відчуваю себе просто як ще один вболівальник Барси, і тому пишаюсь нашим сьогоднішнім здобутком. Але це ще не кінець.

Усе пройшло дуже добре. Я б виділив роботу в обороні — наші захисники дуже добре один одного розуміли, а суперники це відчули на собі. Ми повинні були вирівняти ту лінію атаки, із якою грав ПСЖ, але вони також намагались робити те саме, але вже за допомогою індивідуальних дуелей.

Левандовські притримував м'ячі, а потім залишав Ламіна Ямала або Рафінью з перевагою на дистанції — так ми й атакували. ми проявили індивідуальність перед обличчям труднощів, було дуже важко протистояти тиску ПСЖ.

У нас було кілька днів, щоб попрацювати над цим, і команда в підсумку зіграла чудову гру як в обороні, так і в атаці. Це матч, яким можна пишатись, і якщо ми зараз стали трохи ближче до півфіналу, то глобально фаворитом все одно залишається ПСЖ.

Так, це правда, що ми мінімізували їхній вплив на гру, змусили їх грати за межами нашого штрафного й перекрили лінії передач. Я думаю, що ми дуже добре зупинили ПСЖ, а не тільки одного лишень Мбаппе. Наша робота в обороні мала вирішальне значення.

Ми подорослішали й змогли конкурувати у важкому матчі. Удома грати буде дуже важко, але сьогодні ми здобули чудовий результат для того, щоб сказати, що Барселона все ще жива. Настав час завершити роботу. У вівторок буде вирішальна гра, а перед цим у нас Кадіс.

Я сподіваюся, що погані часи поховані назавжди. Ми пройшли крізь дуже важкі роки в Лізі чемпіонів, і сьогоднішній результат показує, що ми можемо змагатись із великою командою на рівних. Як я вже казав, ПСЖ створено для перемоги в Лізі чемпіонів.

Луїс Енріке, якого я дуже добре знаю, нічого просто так не віддасть. У них є багато ресурсів. ПСЖ — це суперкоманда. Сьогодні ми виграли індивідуальні дуелі, і у вівторок ми повинні зробити те саме", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж каталонською Барселоною та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 16 квітня.