ПСЖ — Барселона 2:3 Відео голів та огляд матчу 10.04.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 10 квітня 2024 року.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА ПСЖ приймав Барселону і поступився їй в яскравому матчі.

Гості відкрили рахунок у поєдинку завдяки голу Рафіньї у першому таймі. По перерві господарі поля зуміли швидко вийти вперед після результативних ударів Дембеле і Вітіньї. Вже невдовзі Рафінья забив вдруге і відновив паритет у зустрічі. Звитягу каталонців забезпечив своїм голом Крістенсен.

Матч-відповідь в Іспанії відбудеться у вівторок, 16 квітня.

До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу ПСЖ — Барселона в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:

ПСЖ — Барселона 2:3

Голи: Дембеле, 48, Вітінья, 51 — Рафінья, 36, 62, Крістенсен, 77

ПСЖ: Доннарумма — Маркіньйос, Ернандес, Бералдо, Мендеш — Кан Ін (Заїр-Емері, 60), Вітінья, Руїс (Матіаш Рамуш, 85) — Дембеле, Асенсіо (Баркола, 47), Мбаппе

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Роберто (Педрі, 61), де Йонг (Крістенсен, 76), Гюндоган (Лопес, 86) — Ямал (Феліш, 61), Левандовські, Рафінья (Торрес, 75)

Попередження: Вітінья, Бералдо — Кубарсі, Лопес, Роберто