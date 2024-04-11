ПСЖ — Барселона 2:3 Відео голів та огляд матчу 10.04.2024

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА ПСЖ приймав Барселону і поступився їй в яскравому матчі.
Гості відкрили рахунок у поєдинку завдяки голу Рафіньї у першому таймі. По перерві господарі поля зуміли швидко вийти вперед після результативних ударів Дембеле і Вітіньї. Вже невдовзі Рафінья забив вдруге і відновив паритет у зустрічі. Звитягу каталонців забезпечив своїм голом Крістенсен.
Матч-відповідь в Іспанії відбудеться у вівторок, 16 квітня.
До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу ПСЖ — Барселона в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:
ПСЖ — Барселона 2:3
Голи: Дембеле, 48, Вітінья, 51 — Рафінья, 36, 62, Крістенсен, 77
ПСЖ: Доннарумма — Маркіньйос, Ернандес, Бералдо, Мендеш — Кан Ін (Заїр-Емері, 60), Вітінья, Руїс (Матіаш Рамуш, 85) — Дембеле, Асенсіо (Баркола, 47), Мбаппе
Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Роберто (Педрі, 61), де Йонг (Крістенсен, 76), Гюндоган (Лопес, 86) — Ямал (Феліш, 61), Левандовські, Рафінья (Торрес, 75)
Попередження: Вітінья, Бералдо — Кубарсі, Лопес, Роберто