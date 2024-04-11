Маркіньйос: Логічний результат? Я так не думаю

Захисник ПСЖ прокоментував поразку від Барселони.

У першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА французький Парі Сен-Жермен поступився каталонській Барселоні на власному полі.

ПСЖ — Барселона 2:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "червоно-синіх" прокоментував виступ власної команди.

"Логічний результат? Я так не думаю. Ми боролись, але проти нас грала команда дуже високого класу.

Той, хто очікував на легку гру, не знає, що собою являє ця Барселона. Наш футбол був занадто відкритим. У них натомість є півзахист, який любить тримати м’яч і змінювати позиції.

За весь час у нас було всього кілька хороших моментів, але в таких матчах усе вирішують деталі. Гол з кутового, гол із глибин... Це ті деталі, які потрібно виправити до другого матчу.

Тренер завжди вносить дуже важливі корективи. Ви повинні встигати стежити за його думкою. Барселоні тим часом сьогодні вдалось одним пасом воротаря прорвати всю нашу лінію пресингу.

Ми знаємо свою силу. Ми довели її проти Реала Сосьєдад, і нам потрібно буде зробити те саме в Іспанії ще раз", — заявив бразильський виконавець.

Матч-відповідь поміж каталонською Барселоною та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 16 квітня.