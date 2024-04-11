Луїс Енріке: Гра в Барселоні для ПСЖ буде фіналом

Керманич ПСЖ прокоментував поразку від Барселони.

У першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА французький Парі Сен-Жермен поступився каталонській Барселоні на власному полі.

ПСЖ — Барселона 2:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" прокоментував виступ власної команди.

"Логічна поразка, яка відповідає тому, що відбувалось на полі. Зрозуміло, що не можна бути щасливим, коли програєш, але я вважаю, що ми провели хорошу гру проти дуже хорошого суперника.

Ми ускладнили собі життя одразу ж за рахунку 0:1, ми не дуже добре грали на цьому етапі матчу. Потім було 2:1, штанга за рахунку 2:2, потім суперники зробили 2:3.

Відкрита гра, ми їдемо в Барселону з великим бажанням та великими амбіціями. Для нас це буде фінал, і я впевнений у своїй команді.

Ви завжди повинні намагатись віддати все в матчі такого рівня. Ми вже в чвертьфіналі Ліги чемпіонів, і ми повинні поїхати до Барселони, щоб перемогти.

Ми знаємо, що ми можемо це зробити", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж каталонською Барселоною та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 16 квітня.