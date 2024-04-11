Грізманн та Фоден серед претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

На нагороду претендують чотири гравці.

Прес-служба УЄФА на своєму офіційному сайті оголосила імена чотирьох претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.

На нагороду претендують:

- вінгер Барселони Рафінья — дубль та шість створених моментів у матчі проти ПСЖ (3:2);

- нападаючий Атлетіко Антаун Грізманн — гол та асист у грі з дортмнудською Боруссією (2:1);

- півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден — гол, 11,5 км пройденої дистанції та 88% точних передач у грі з мадридським Реалом (3:3);

- хавбек Арсеналу Мартін Едегор — 12,02 км пройденої дистанції та 88% точних передач у поєдинку проти Баварії (2:2).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 16 і 17 квітня.