Грізманн та Фоден серед претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

11 квітня 2024

Антуан Грізманн, Getty Images

На нагороду претендують чотири гравці.

Прес-служба УЄФА на своєму офіційному сайті оголосила імена чотирьох претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.

На нагороду претендують:

- вінгер Барселони Рафінья — дубль та шість створених моментів у матчі проти ПСЖ (3:2);
- нападаючий Атлетіко Антаун Грізманн — гол та асист у грі з дортмнудською Боруссією (2:1);
- півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден — гол, 11,5 км пройденої дистанції та 88% точних передач у грі з мадридським Реалом (3:3);
- хавбек Арсеналу Мартін Едегор — 12,02 км пройденої дистанції та 88% точних передач у поєдинку проти Баварії (2:2).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 16 і 17 квітня.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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