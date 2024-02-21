Терзич: Результат такий, що все ще у наших руках

21 лютого 2024

Едін Терзич, Getty Images

Наставник "джмелів" поділився своїми думками після гри з ПСВ.

Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич прокоментував нічийний результат у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСВ (1:1).

"Результат такий, що все ще у наших руках. Зрозуміло, що нам треба перемагати у домашньому матчі. Але, у будь-якому випадку, якщо хочеш чогось досягти, потрібно вигравати.

У першому таймі ми добре грали та часто гарно пересували м'яч. У другому таймі у нас не все виходило, і ПСВ був явно кращим. Вони небезпідставно перебувають на своєму місці.

Але я думаю, що ми ще маємо хороші шанси на вихід у наступний раунд. Нам потрібно зробити все правильно у домашній грі", — наводить слова Терзича прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСВ — Боруссія Д.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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