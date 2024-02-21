Гуммельс: Це не пенальті, а якийсь прикол

Захисник дортмундської Боруссії Матс Гуммельс прокоментував призначений пенальті у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСВ (1:1).
"Твіттер хоче цього – Твіттер отримує це. Це не пенальті, а якийсь прикол. Знову.
Я не можу повірити, що такі рішення, як сьогодні, або проти Челсі чи ПСЖ можуть бути прийняті, коли є ВАР", — написав Гуммельс у своєму твіттері.
Нагадаємо, в епізоді з пенальті Матс, на думку арбітра Срджана Йовановича, сфолив на півзахиснику ПСВ Маліку Тілльману.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСВ — Боруссія Д.