Гуммельс: Це не пенальті, а якийсь прикол

21 лютого 2024

Матс Гуммельс, Getty Images

Німецький захисник шокований рішенням суддівської бригади у матчі Ліги чемпіонів.

Захисник дортмундської Боруссії Матс Гуммельс прокоментував призначений пенальті у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСВ (1:1).

"Твіттер хоче цього – Твіттер отримує це. Це не пенальті, а якийсь прикол. Знову.

Я не можу повірити, що такі рішення, як сьогодні, або проти Челсі чи ПСЖ можуть бути прийняті, коли є ВАР", — написав Гуммельс у своєму твіттері.

Нагадаємо, в епізоді з пенальті Матс, на думку арбітра Срджана Йовановича, сфолив на півзахиснику ПСВ Маліку Тілльману.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСВ — Боруссія Д.

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