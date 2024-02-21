Гуммельс: Це не пенальті, а якийсь прикол

Німецький захисник шокований рішенням суддівської бригади у матчі Ліги чемпіонів.

Захисник дортмундської Боруссії Матс Гуммельс прокоментував призначений пенальті у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСВ (1:1).

"Твіттер хоче цього – Твіттер отримує це. Це не пенальті, а якийсь прикол. Знову.

Я не можу повірити, що такі рішення, як сьогодні, або проти Челсі чи ПСЖ можуть бути прийняті, коли є ВАР", — написав Гуммельс у своєму твіттері.

Twitter waits for it. Twitter gets it. What a joke of a penalty against us. Again! I cannot believe there can be decisions like today or against Chelsea or PSG with the VAR. — Mats Hummels (@matshummels) February 20, 2024

Нагадаємо, в епізоді з пенальті Матс, на думку арбітра Срджана Йовановича, сфолив на півзахиснику ПСВ Маліку Тілльману.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСВ — Боруссія Д.