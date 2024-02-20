Мален — перший нідерландець, який забив нідерландському клубу у плей-оф ЛЧ

Нападник відкрив рахунок у матчі проти ПСВ.

Правий вінгер дортмундської Боруссії Доніелл Мален став першим нідерландцем, якому вдалося забити у ворота клубу зі своєї ж країни у плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, передає Squawka.

Мален відкрив рахунок у виїзному матчі проти ПСВ, своєї колишньої команди, на 24-й хвилині. До того ж, 25-річний гравець вперше у своїй кар'єрі забив у плей-оф ЛЧ.

Раніше він взяв участь у 23 матчах (6 із ПСВ і 17 із Боруссією) головного клубного турніру Європи, відзначившись 3 голами.

За даними OptaCan, Мален також став першим після Ар'єна Роббена нідерландцем, якому вдалося забити у ворота нідерландського клубу у ЛЧ. У жовтні 2016 року вінгер Баварії теж відзначився голом у матчі проти ПСВ (груповий етап).

Нагадаємо, поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСВ — Боруссія Д триває. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.