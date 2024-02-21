ПСВ — Боруссія Дортмунд 1:1 Відео голів та огляд матчу 20.02.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 20 лютого 2024 року, 22:00.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія вирушила у гості до ПСВ, де командам не вдалося визначити сильнішого.

На 24-ій хвилині Мален забив у ворота колишнього клубу та вивів "джмелів" уперед, проте вже у другому таймі клубу нідерландської Ередивізі вдалося здобути нічийний результат за рахунок реалізованого пенальті у виконанні де Йонга.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСВ — Боруссія Дортмунд в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:

ПСВ — Боруссія Д 1:1

Голи: Мален, 24 — де Йонг, 56 (пен.)



ПСВ: Бенітес — Тезе, Схаутен, Боскальї (Обіспо, 90), Дест — Тілльман, Веерман, Сайбарі (Жуніор, 83) — Бакайоко, де Йонг, Лосано (Пепі, 75).



Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Забітцер, Джан — Мален (Озджан, 82), Ройс (Брандт, 62), Санчо (Вольф, 67) — Фюллькруг (Мукоко, 82).



Попередження: Лосано — Матсен, Шлоттербек