Люк де Йонг встановив рекорд для ПСВ у Лізі чемпіонів

Голландський форвард випередив Руда ван Ністерлоя за кількістю голів у головному єврокубку.

Вчора, 20 лютого, ПСВ на своєму полі зіграв внічию з дортмундською Боруссією (1:1) у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У цьому матчі результативним ударом у складі голландського клубу відзначився Люк де Йонг.

За інформацією Opta, це був дев'ятий гол 33-річного голландця у 23 матчах Ліги чемпіонів у складі ПСВ.

Завдяки цьому де Йонг став найкращим бомбардиром клубу з Ейндховена у головному єврокубковому турнірі – він випередив Руда ван Ністерлоя, на рахунку якого вісім голів у 11 матчах.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСВ — Боруссія Д.