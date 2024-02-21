Бош: Це була рівна гра. Був дуже напружений матч

Наставник голландського клубу поділився своїми думками після гри з Боруссією Д.

Головний тренер ПСВ Петер Бош прокоментував нічийний результат у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії (1:1).

"Це була рівна гра. Спочатку у нас були труднощі через їхній пресинг, але нам вдалося створити декілька відмінних моментів, особливо Тілльману в першому таймі. Тож було прикро, що ми не вийшли вперед, і особливо тому, що потім ми поступалися в рахунку.

Це був дуже напружений матч. Вони нечасто контратакували, і ми контролювали хід матчу, тож шкода, що ми не забили другий гол. Я не думаю, що той факт, що це був матч Ліги чемпіонів, дуже вплинув. Все одно має бути почуття розуміння того, що ви маєте робити.

Все можливо. Цього сезону ми вже показали, що можемо досягати результатів на виїзді. Ви ж бачили, як ми контролювали гру, коли володіли м'ячем. Ми зберігали спокій під тиском, ми не вдавалися до довгих передач, грали так, як нам хотілося", — наводить слова Боша прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСВ — Боруссія Д.