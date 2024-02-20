ПСВ та Боруссія Д із першої спроби сильнішого не визначили

20 лютого 2024

ПСВ — Боруссія Д, Getty Images

На гол Доніелла Малена у ворота його колишньої команди в першому таймі господарі відповіли м'ячем Люка де Йонга із спірного пенальті.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

ПСВ — Боруссія Д 1:1
Голи: Мален, 24 — де Йонг, 56 (пен.)

ПСВ: Бенітес — Тезе, Схаутен, Боскальї (Обіспо, 90), Дест — Тілльман, Веерман, Сайбарі (Жуніор, 83) — Бакайоко, де Йонг, Лосано (Пепі, 75).

Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Забітцер, Джан — Мален (Озджан, 82), Ройс (Брандт, 62), Санчо (Вольф, 67) — Фюллькруг (Мукоко, 82).

Попередження: Лосано — Матсен, Шлоттербек
команди
   