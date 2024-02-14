Браїм Діас — Луніну: Андрію, нагорода найкращому гравцю також твоя

Найкращий гравець першого матчу проти РБ Лейпциг відзначив українського воротаря.

Мадридський Реал у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА обіграв німецький РБ Лейпциг на полі суперників.

РБ Лейпциг — Реал 0:1 Відео гола та огляд матчу

Півзахисник "вершкових" Браїм Діас, який забив переможний гол команди та зрештою був визнаний найкращим футболістом зустрічі, на думку УЄФА, після завершення гри залишив коментар стосовно виступу іншого найкращого, на думку статистичних порталів, гравця команди Карло Анчелотті — українського воротаря Андрія Луніна.

"Це також і твоя нагорода! Чудова гра, Андрію!", — написав іспанський виконавець у соціальних мережах.

Нагадаємо, що гру Луніна оцінив також і головний тренер Реала Карло Анчелотті.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та німецьким РБ Лейпциг відбудеться 6 березня.