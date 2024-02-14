Лунін повторив воротарський рекорд Реала у Лізі чемпіонів

У матчі проти Лейпцига українець зберіг ворота мадридців "сухими".

Голкіпер Андрій Лунін здійснив дев'ять сейвів у виїзному матчі Реала проти РБ Лейпциг у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

За даними OptaJose, 25-річний українець став лише другим голкіпером мадридців принаймні з сезону-2003/04, якому вдалося здійснити 9+ сейвів в одному матчі турніру, не пропустивши.

Раніше, у фіналі ЛЧ-2021/22 проти Ліверпуля, коли Реал переміг із рахунком 1:0, дев'ять сейвів на свій рахунок записав бельгієць Тібо Куртуа.

Зазначимо, що Лунін у поєдинку проти німецького клубу також встановив особистий рекорд за кількістю сейвів в одному матчі у футболці "вершкових". У серпневому виїзному матчі 2-го туру Ла Ліги-2023/24 проти Альмерії (3:1) українець здійснив 7 сейвів.

Нагадаємо, чудова гра Андрія у рамці воріт допомогла Реалу втримати мінімальну перемогу над РБ Лейпциг. Найвідоміші статистичні портали визнали його найкращим гравцем матчу.