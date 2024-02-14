Діас: Ми продовжуємо показувати, що ми велика команда і що ми — Мадрид

Хавбек "вершкових" поділився своїми емоціями після гри з Лейпцигом.

Півзахисник мадридського Реала Браїм Діас прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лейпцига (1:0), за підсумками якого він був визнаний найкращим гравцем матчу.

"Я дуже радий, що зміг допомогти голом та вдячний за роботу всій команді. Я маю продовжувати в тому ж дусі, демонструючи на полі свою цінність. Я просто хочу допомогти команді, внести свою піщинку. Я дуже пишаюся тим, що маю таких партнерів по команді, які полегшують мені завдання.

Ми мали можливості, і суперник теж. Це була гарна гра. Цей рух туди-сюди не пішов нам на користь, і ми могли б домінувати трохи більше, але ми провели чудову гру. Ми продовжимо в тому ж дусі у грі у відповідь.

Моє ушкодження? Я не знаю. Я помітив шишку, але я не знаю, чи пошкоджений камбаловидний м'яз. Ми проведемо тести та подивимося – сподіваюся нічого серйозного.

Звичайно, нам не вистачає Джуда, Рюдігера… Але ми продовжуємо показувати, що ми велика команда і що ми — Мадрид.

Я дуже люблю Джуда, з першого моменту ми дуже добре порозумілися. Я допомагаю йому з іспанською. Він світова зірка і нам з ним дуже весело. Крім його харизми, він чудова людина та великий гравець", — наводить слова Діаса прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лейпциг — Реал.