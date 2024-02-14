WhoScored і SofaScore визнали Луніна гравцем матчу РБ Лейпциг — Реал

14 лютого 2024

Андрій Лунін, фото Реал

Українець отримав дуже високі оцінки від найвідоміших статистичних порталів.

Український голкіпер Андрій Лунін був визнаний статистичними порталами WhoScored і SofaScore найкращим гравцем матчу РБ Лейпциг — Реал у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Від WhoScored 25-річний гравець мадридців отримав оцінку 9.2 балів. Півзахисник Браїм Діас, автор єдиного голу у поєдинку, отримав 8.7 балів.

Від SofaScore Лунін отримав майже максимальний бал, а саме 9.8. Гру Діаса там же оцінили всього у 8 балів рівно.

Нагадаємо, феноменальна гра Луніна допомогла "вершковим" втримати мінімальну перевагу у першій частині дуелі з "биками". Матч-відповідь відбудеться 6 березня.

Джерело: Sofascore, WhoScored

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