WhoScored і SofaScore визнали Луніна гравцем матчу РБ Лейпциг — Реал

Український голкіпер Андрій Лунін був визнаний статистичними порталами WhoScored і SofaScore найкращим гравцем матчу РБ Лейпциг — Реал у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Від WhoScored 25-річний гравець мадридців отримав оцінку 9.2 балів. Півзахисник Браїм Діас, автор єдиного голу у поєдинку, отримав 8.7 балів.
Від SofaScore Лунін отримав майже максимальний бал, а саме 9.8. Гру Діаса там же оцінили всього у 8 балів рівно.
Нагадаємо, феноменальна гра Луніна допомогла "вершковим" втримати мінімальну перевагу у першій частині дуелі з "биками". Матч-відповідь відбудеться 6 березня.