Стрічка новин

00:20

WhoScored і SofaScore визнали Луніна гравцем матчу РБ Лейпциг — Реал

23:59

Три гольові дії від де Брюйне забезпечили Манчестер Сіті перемогу над РБ Лейпциг

23:57

Феноменальний Лунін зберіг для Реала мінімальну перемогу в першій грі проти РБ Лейпциг

22:37

Капелло: Анчелотті може переконати деяких футболістів грати в іншій ролі та чудово справляється з цим

21:58

Фоден — наймолодший англієць, який досягне позначки у 50 матчів у Лізі чемпіонів

21:22

Гріліш, Бернарду та Вокер зіграють із перших хвилин проти Копенгагена

21:01

Матч проти РБ Лейпциг буде 200-м для Родріго у футболці Реала

20:35

Лунін — у стартовому складі Реалу на матч з Лейпцигом

15:55

Гулачі: У Реала чудова лінія півзахисту та сильний напад, навіть попри відсутність Беллінгема

15:20

Розе: Ми знаємо, наскільки хороший Реал, але й у нас теж непогана команда та класні гравці