Анчелотті: Лунін провів видатну гру

Мадридський Реал у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА обіграв німецький РБ Лейпциг на полі суперників.
РБ Лейпциг — Реал 0:1 Відео гола та огляд матчу
Одним із героїв цієї гри в складі "галактікос" став український воротар Андрій Лунін, якого провідні статистичні портали визнали найкращим виконавцем на футбольному полі.
Виступ свого підопічного не міг не прокоментувати й головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.
"У суперників було достатньо моментів, але Лунін провів чудову гру. Найкраща за весь час його перебування в Реалі? Думаю, що так.
Андрій — воротар, який не мав багато ігрових хвилин до цього, але зараз він прогресує. Постійна ігрова практика додає йому впевненості.
Сьогодні він дуже добре себе проявив. Зараз він помітно вмотивований, упевнений у собі. Він провів видатну гру, дуже добре впорався.
Гол на перших хвилинах? Я бачив цей момент — чистий офсайд. Шешко був позаду Луніна", — заявив італійський фахівець.
Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та німецьким РБ Лейпциг відбудеться 6 березня.