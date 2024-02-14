Анчелотті: Лунін провів видатну гру

Керманич Реала прокоментував виступ українського голкіпера в матчі проти РБ Лейпциг.

Мадридський Реал у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА обіграв німецький РБ Лейпциг на полі суперників.

РБ Лейпциг — Реал 0:1 Відео гола та огляд матчу

Одним із героїв цієї гри в складі "галактікос" став український воротар Андрій Лунін, якого провідні статистичні портали визнали найкращим виконавцем на футбольному полі.

Виступ свого підопічного не міг не прокоментувати й головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

"У суперників було достатньо моментів, але Лунін провів чудову гру. Найкраща за весь час його перебування в Реалі? Думаю, що так.

Андрій — воротар, який не мав багато ігрових хвилин до цього, але зараз він прогресує. Постійна ігрова практика додає йому впевненості.

Сьогодні він дуже добре себе проявив. Зараз він помітно вмотивований, упевнений у собі. Він провів видатну гру, дуже добре впорався.

Гол на перших хвилинах? Я бачив цей момент — чистий офсайд. Шешко був позаду Луніна", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та німецьким РБ Лейпциг відбудеться 6 березня.