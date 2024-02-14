РБ Лейпциг — Реал 0:1 Відео гола та огляд матчу 13.02.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 13 лютого 2024 року, 22:00.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 мадридський Реал на виїзді обіграв німецький РБ Лейпциг.

Господарі провели відмінний матч у плані побудови гри в атаці, однак на їхньому шляху до забитого м’яча була єдина перепона — український воротар "галактікос" Андрій Лунін.

Реал натомість майже весь матч не міг розраховувати на вільну гру в атаці, проте одним із своїх шансів усе ж таки скористався.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу РБ Лейпциг — Реал у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24:

РБ Лейпциг — Реал 0:1

Гол: Діас, 49

РБ Лейпциг: Гулачі — Сімакан, Клостерманн, Орбан, Раум — Ольмо (Ельмас, 75), Генріхс (Айдара, 75), Шлагер, Сімонс — Опенда (Поульсен, 75), Шешко.

Реал: Лунін — Карвахаль, Начо, Чуамені, Менді — Камавінга — Вальверде, Кроос — Браїм (Васкес, 84) — Родріго (Хоселу, 84), Вінісіус.

Попередження: Сімакан, Поульсен, Шешко — Карвахаль, Вінісіус