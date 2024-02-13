Феноменальний Лунін зберіг для Реала мінімальну перемогу в першій грі проти РБ Лейпциг

Перемогу для команди Карло Анчелотті здобув результативним ударом у другому таймі Браїм Діас, після чого український воротар тягнув усе, що летіло в бік його воріт.

На початку зимньої пори року Ліга чемпіонів УЄФА йде на павзу з останніми матчами групового етапу для того, щоб уже посеред лютого знову повернутись на наші телеекрани з протистояннями в рамках плей-оф. 1/8 фіналу й усього 16 команд із загальних 32, що ще мають шанси здобути заповітний трофей. Самі розумієте, конкуренція просто шалена.

А тут ще й жеребкування цього сезону подарувало нам кілька дуже цікавих пар, хоча й з їхньої афіші подібного можна було й не зауважити. Ось, наприклад, двобій німецького РБ Лейпциг та мадридського Реала був скоріше протистоянням представників двох різних вагових категорій, проте після дуелей проти Манчестер Сіті на груповому етапі "червоні бики" навряд чи переймались рівнем складності суперника.

Тим паче, що в "королівського" клубу ще й були певні кадрові негаразди перед цією грою, більшість із яких ми обговорили ще перед матчем проти каталонської Жирони (4:0) минулими вихідними, однак травма феноменального Джуда Беллінгема додавала ще більше інтриги. А ще, уже безпосередньо на полі, був присутній захоплюючий Лейпциг, який сміливо грав на атаку, тож українцю Андрію Луніну вкотре доводилось рятувати власну команду.

Однак уже на другій хвилині Реал усе ж таки пропустив. Трохи кострубатим вийшов м’яч від Шешко, якому на голову вирізав подачу, або ж спрямував свій удар із відскоку Шлагер, проте арбітри VAR згодом побачили офсайд у одного з партнерів нападника РБ, який активно блокував вихід Луніна з воріт на чергове перехоплення. Погодьтесь, цікава б була історія, якщо б гості пропустили вже на самому початку гри.

У такому темпі в атаці Лейпциг працював ледь не весь матч. Захист Реала важко протидіяв закиданням із глибини та швидких переходам до атаки від суперників, тож у мадридців залишався єдиний варіант — вірити в Луніна. І він не підвів. Просто розкішний матч від українця! Як почав тягнути від моменту удару Шешко на десятій хвилині, так і не зупинявся аж до останньої секунди.

Команда Анчелотті при цьому доволі блідо виглядала в атаці на перших хвилинах, але потім трохи призвичаїлась і ми побачили вже в її виконанні кілька цікавих підходів до чужих воріт. Але сказати, що Гулачі мав такий самий обсяг роботи, що й український воротар навпроти нього, ми точно не могли. Кілька простих пострілів із дистанції до перерви — і це все, що зуміли заподіяти лідери Ла Ліги за цей час.

Але вже другу половину гри "галактікос" розпочали одразу із забитого м’яча. Це дриблінг від Браїма на правому фланзі повз трьох суперників завершився прицільним ударом у дальній кут із меж штрафного, тож "червоних биків" трохи пригальмували на старі. А то вони вже побігли пресингувати, як і в першому таймі, і згодом усе одно створили подвійний момент Ольмо – Шешка, проте Лунін… Цей дивовижний Лунін!

Український воротар цього вечора був усюди у власному штрафному та навіть подекуди за його межами, коли доводилось перехоплювати чергову передачу на хід Шешко. При цьому Реал ледь не повністю перейшов на гру в контратаках, і взагалі-то Вінісіус та Родріго мали б краще використовувати власні гольові нагоди. Але то Жуніор влучить у стійку, то Гоес проб’є вище воріт, а пожежі в штрафному гостей усе одно не стихали.

У підсумку, Лунін працював на лінії й під завісу протистояння, коли вже відверто доводилось рятувати, бо кількість помилок захисту ставала критичною. Ось і залишились у підсумку Сімонс, Шешко та Айдара без цілком імовірних забитих голів, які б мали врятувати господарів у цій непростій грі.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та німецьким РБ Лейпциг відбудеться 6 березня.



РБ Лейпциг — Реал 0:1

Гол: Діас, 49



РБ Лейпциг: Гулачі — Сімакан, Клостерманн, Орбан, Раум — Ольмо (Ельмас, 75), Генріхс (Айдара, 75), Шлагер, Сімонс — Опенда (Поульсен, 75), Шешко.



Реал: Лунін — Карвахаль, Начо, Чуамені, Менді — Камавінга — Вальверде, Кроос — Браїм (Васкес, 84) — Родріго (Хоселу, 84), Вінісіус.



Попередження: Сімакан, Поульсен, Шешко — Карвахаль, Вінісіус