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-
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-
29 листопада
22:00
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-
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Пулішич травмувався у грі проти ПСЖ

08 листопада 2023

Крістіан Пулішич, Getty Images

Гравець лише нещодавно повернувся до складу.

Американський правий вінгер Мілана Крістіан Пулішич був вимушено замінений наприкінці матчу з ПСЖ у Лізі чемпіонів через травму, повідомляє видання The Athletic.

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На 90+2 хвилині гри Пулішича замінив Алессандро Флоренці. Хоч американець і самостійно покинув поле, головний тренер Мілана Стефано Піолі все ж підтвердив, що гравець травмувався. 

"Це схоже на судому, але у тому самому місці, що й минулого разу. Ми дуже сподіваємося, що це саме так", — заявив італійський спеціаліст.

Нагадаємо, Пулішич лише нещодавно відновився після проблеми зі стегном, через яку він пропустив 3 матчі "россонері".

У цьому сезоні вінгер встиг взяти участь у 14 поєдинках Мілана у всіх турнірах і відзначився 4 голами та 2 асистами.

Джерело: The Athletic

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