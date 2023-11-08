Пулішич травмувався у грі проти ПСЖ

Гравець лише нещодавно повернувся до складу.

Американський правий вінгер Мілана Крістіан Пулішич був вимушено замінений наприкінці матчу з ПСЖ у Лізі чемпіонів через травму, повідомляє видання The Athletic.

Мілан — ПСЖ 2:1 Відео голів та огляд матчу 07.11.2023

На 90+2 хвилині гри Пулішича замінив Алессандро Флоренці. Хоч американець і самостійно покинув поле, головний тренер Мілана Стефано Піолі все ж підтвердив, що гравець травмувався.

"Це схоже на судому, але у тому самому місці, що й минулого разу. Ми дуже сподіваємося, що це саме так", — заявив італійський спеціаліст.

Нагадаємо, Пулішич лише нещодавно відновився після проблеми зі стегном, через яку він пропустив 3 матчі "россонері".

У цьому сезоні вінгер встиг взяти участь у 14 поєдинках Мілана у всіх турнірах і відзначився 4 голами та 2 асистами.