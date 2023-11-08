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-
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22:00
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-
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-
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-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
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-
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-
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Луїс Енріке: Це мала бути гра не в теніс, а в футбол

08 листопада 2023

Луїс Енріке, Getty Images

Керманич ПСЖ прокоментував поразку від Мілана.

Французький Парі Сен-Жермен напередодні в рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА в квартеті F поступився італійському Мілану на полі суперників.

Мілан — ПСЖ 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енірке, прокоментував виступ власної команди.

"Мені сподобалась гра команди сьогодні. Ми забили перший гол і мали багато можливостей збільшити перевагу за рахунком, завжди атакували.

Єдине "але" в цьому — ми власноруч допомогли грі стати божевільною: це мала бути гра не в теніс, а в футбол із нашого боку. Вони атакують — ми атакуємо. І так постійно. Ось, що мені не сподобалось.

А скільки було змарнованих моментів із нашого боку? Мбаппе двічі чи тричі опинявся перед Меньяном, Дембеле — також. Після того, як вони повели в рахунку, Мілан оборонявся, і було дуже важко подолати це спротив. Це був важкий матч, але він був рівний для обох команд.

Я побачив дві схожі за стилем команди. Але я все ж таки віддав би перевагу більшому контролю над м’ячем, аніж такій кількості моментів з обох сторін", — заявив французький фахівець.

У наступному турі французький Парі Сен-Жермен зіграє домашній матч проти англійського Ньюкасла.

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