Мілан — ПСЖ 2:1 Відео голів та огляд матчу 07.11.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 7 листопада 2023 року, 22:00.

У матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Мілан на своєму полі зміг здобути перемогу над ПСЖ (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито вже на дев'ятій хвилині, коли у складі гостей відзначився колишній гравець міланського Інтера Мілан Шкрініяр.

Проте за три хвилини команда Стефано Піолі зрівняла рахунок на табло завдяки голу Рафаеля Леау, який забив ударом через себе. Потім у середині першого тайму Олів'є Жиру вивів "россонері" вперед і, як виявилося, встановив остаточний рахунок на табло.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Мілан — ПСЖ в 4 турі Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24:

Мілан — ПСЖ 2:1

Голи: Леау, 12, Жиру, 30 — Шкрініяр, 9.

Мілан: Меньян – Калабрія, Тіав, Томорі, Тео Ернандес – Лофтус-Чік, Муса (Крунич, 84), Рейндерс – Пулішич (Флоренці, 90+2), Жиру, Леау (Окафор, 85).

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньос, Шкрініар (Барколя, 90), Люка Ернандес (Мукіеле, 85) – Угарте (Руіс, 60), Заїр-Емрі, Вітінья (Лі Кан Ін, 61) — Дембеле, Муані (Рамуш, 60), Мбаппе.

Попередження: Муса — Вітінья, Коло муані, Угарте, Ернандес, Шкрініяр.