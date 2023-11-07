Мілан здобув вольову перемогу над ПСЖ

Команда Стефано Піолі повернулась в боротьбу за вихід у плей-оф.

Мілан в рамках поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів приймав ПСЖ на своєму полі. Для італійської команди було вкрай важливо виграти чи хоча б не програти з точки зору можливої боротьби за плей-оф. Команда Піолі до цієї зустрічі мала лише два бали, при тому не забила жодного м'яча. ПСЖ, своєю чергою, збирався зміцнити свою лідерську позицію.

З перших хвилин команди задали високий темп гри, що доволі швидко вилились у небезпечний момент. Леау не помітив Хакімі на фланзі та викотив м'яч на Лофтус-Чіка, а Рубен з вигідної позиції пробив вище. ПСЖ відповів трохи згодом та ще і як! Маркіньйос скинув м'яч на дальню стійку, а Мілан Шкрініяр головою вразив кут воріт Мілана. 0:1.

Втім, команда Луїса Енріке не встигла порадіти забитому м'ячу, адже вже через декілька хвилин Доннарумма впорався з важким пострілом Жиру низом, проте добивання Леау через себе знайшло ціль. 1:1. ПСЖ покладався на швидкість свого нападу. В одному з епізодів Мбаппе вирвався віч-на-віч з Меньяном та намагався обіграти голкіпера, проте той виставив руку та врятував Мілан.

Ближче до кінця першої половини гри було помітно, що команди трохи втомились, тому темп дещо впав, проте після перерви супротивники знов забігали як раніше. Вже на 50 хвилині Жиру без шансів виграв боротьбу за другий поверх у Шкрініяра та ударом головою розстріляв ворота Доннарумми. 2:1. Арбітр певний час консультувався зі своїм помічником, проте гол зарахував.

Після цього ПСЖ намагався володіти територіальною перевагою, а Мілан більше покладався на швидкі контрвипади, а й іноді переходив на чужу половину великими силами. Луїс Енріке провів ряд замін, проте ні Лі, ні Рамуш, ні Руїс не змогли суттєво вплинути на гру. Спроби створити небезпеку здебільшого збивались на індивідуальну майстерність. Удар Мбаппе з гострого кута змусив понервувати фанатів, проте Меньян впорався впевнено.

Вже під завісу гри Лі Кан Ін круто розхитав супротивника та пробив в ближній кут — Меньян кінчиками пальців перевів м'яч у стійку. Арбітр компенсував сім хвилин, а по факту команди переграли дев'ять, проте цього часу не вистачило, щоб ПСЖ зміг зрівняти рахунок. Дуже важлива перемога для Мілана, який повернувся в боротьбу за вихід в плей-оф Ліги чемпіонів.

Мілан — ПСЖ 2:1

Голи: Леау, 12, Жиру, 30 — Шкрініяр, 9

Мілан: Меньян – Калабрія, Тіав, Томорі, Тео Ернандес – Лофтус-Чік, Муса (Крунич, 84), Рейндерс – Пулішич (Флоренці, 90+2), Жиру, Леау (Окафор, 85).

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньос, Шкрініар (Барколя, 90), Люка Ернандес (Мукіеле, 85) – Угарте (Руіс, 60), Заїр-Емрі, Вітінья (Лі Кан Ін, 61) — Дембеле, Муані (Рамуш, 60), Мбаппе.

Попередження: Муса — Вітінья, Коло муані, Угарте, Ернандес, Шкрініяр