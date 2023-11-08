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22:00
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-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
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-
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Жиру: Мені 37, але я все ще відчуваю неймовірні емоції

08 листопада 2023

Олів'є Жиру, Getty Images

Форвард Мілана прокоментував перемогу над ПСЖ.

Італійський Мілан напередодні в рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА в квартеті F переграв французький Парі Сен-Жермен.

Мілан — ПСЖ 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "россонері" Олів’є Жиру, на рахунку якого гол та гольовий пас, а також рекорд у якості найстаршого французького футболіста, який коли-небудь забивав у Лізі чемпіонів, прокоментував успіх власної команди.

"Перед цією грою я не дуже хвилювався, бо знав, що ми повинні викластись на 110% й тоді б мали шанси на перемогу. Ми не повторили маленьких помилок першого матчу і, перш за все, показали, що можемо створювати гольові моменти проти такого сильно суперника.

Так, мені 37, але я все ще відчуваю неймовірні емоції. Я в захваті від цього. Сан-Сіро був божевільним, а вболівальники Мілана не змовкали. Мені це дуже сподобалось, і я пишаюся своєю командою.

Усе, що нам потрібно було зробити, це бути більш наполегливими в завершальній стадії. Ми були ефективні та ідеально дотримувалися нашого плану на гру.

Ми знали, що потрібно робити в захисті. Було нелегко, тому що гравці ПСЖ багато рухались, але ми тримались разом. У підсумку, я виснажений, але це було того варте!", — заявив французький виконавець.

У наступному турі італійський Мілан зіграє домашній матч проти дортмундської Боруссії.

Джерело: RMC

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