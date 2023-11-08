Піолі: Мілан мав шанси забити набагато більше голів, аніж забив у підсумку

Керманич Мілана прокоментував перемогу над ПСЖ.

Напередодні італійський Мілан у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА в квартеті F переграв французький Парі Сен-Жермен.

Мілан — ПСЖ 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "россонері" Стефано Піолі прокоментував успіх власної команди.

"Матч проти Удінезе минулими вихідними був одним із найгірших наших виступів у цьому сезоні, але сьогодні ми зробили те, що повинні були зробити, відреагувавши на ту поразку з душею, сміливістю і знаючи, що ми повинні докласти значних зусиль у грі проти надзвичайної команди.

Я маю похвалити хлопців за їхню роботу та чудову гру. Ми знали, що цей матч буде важливим для всієї нашої групи, і тепер ми матимемо такий саме важливий матч на своєму полі проти дортмундської Боруссії.

Я вважаю, що в багатьох випадках те, як команда розмовляє між собою, є більш ефективним, аніж те, що тренер може їм сказати. Часом ми не були такими енергійними, рішучими і зосередженими.

Я просто намагався нагадати хлопцям про їхні якості, можливості й про те, що вони можуть подарувати вболівальникам такий яскравий вечір, як цей.

Зрозуміло, що я завжди хотів би бачити такий Мілан. На жаль, я думаю, що проти Удінезе ми сильно помилились із підходом до гри, але в команди є бойовий дух. ПСЖ грав добре, більше тримав м'яч, і це було частково нашим тактичним ходом.

Ми знову мали шанси забити набагато більше голів, аніж забили в підсумку, тому це лише невеликий крок вперед. Коли відбулось жеребкування, я сказав, що ця група перебуватиме в стані боротьби до фінальної гри, і я залишаюсь при своїй думці.

Леау? Рафа повинен постійно досягати такого рівня виступів, як сьогодні. Він може стати справжнім чемпіоном, але це залежить від його одержимості грати на такому рівні в кожній грі.

Очевидно, що, у порівнянні з грою проти Удінезе, ми виглядали зовсім інакше, але проти Ювентуса й Наполі, як я вважаю, ми грали добре й заплатили занадто високу ціну за деякі помилки.

Сьогодні ми витратили багато енергії, але ми також повинні повернутись на правильний шлях у Серії А, а це означає, що ми повинні бути готовими і до матчу проти Лечче", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі італійський Мілан зіграє домашній матч проти дортмундської Боруссії.