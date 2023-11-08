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-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
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-
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-
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Мбаппе: Намагались забити другий гол, але Мілан зробив це раніше

08 листопада 2023

Кіліан Мбаппе, Getty Images

Форвард ПСЖ прокоментував поразку від Мілана.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА в квартеті F поступився італійському Мілану на полі суперників.

Мілан — ПСЖ 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "россонері" Олів’є Жиру, на рахунку якого гол та гольовий пас, а також рекорд у якості найстаршого французького футболіста, який коли-небудь забивав у Лізі чемпіонів, прокоментував успіх власної команди.

"Програвати завжди нелегко, тому ми розчаровані. Ми допустили багато атак у бік наших воріт і спробуємо компенсувати цей недолік у грі вдома проти Ньюкасла.

Труднощі в матчах на виїзді? Я не знаю, чим можна пояснити наші поразки. Ми розчаровані. Намагалися зробити все можливе, щоб перемогти, але цього не сталось.

Ми намагалися забити другий гол, але суперники зробили це раніше, після чого ми намагались відреагувати, але було вже занадто пізно.

Зараз для нас найважливіше завдання — виграти наступну гру проти Ньюкасла. Це найголовніше станом на теперішній момент", — заявив французький виконавець.

У наступному турі французький Парі Сен-Жермен зіграє домашній матч проти англійського Ньюкасла.

Джерело: RMC

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