Дива не трапилося: Порту обіграв Антверпен

Відбувся матч у групі, де виступають Шахтар та Барселона.

У матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів у рамках квартету Н Порту на своєму полі обіграв бельгійський Антверпен із рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 32 хвилині, коли Еванілсон реалізував пенальті. Потім на першій компенсованій хвилині до другого тайму Пепе подвоїв перевагу в рахунку, забивши головою.

Також зазначимо, що з 50 хвилини гості грали у меншості після вилучення Юргена Еккеленкампа, який отримав пряму червону картку за грубу гру.

Таким чином, Порту набрав дев'ять очок і ділить перше місце з Барселоною, поступаючись лише за особистими зустрічами. Шахтар має шість очок після сенсаційної перемоги над "блаугранас", а у Антверпена нуль балів.

Порту – Антверпен 2:0

Голи: Еванілсон, 32 (з пенальті), Пепе, 90+1.

Порту: Кошта, Санусі (Санчес, 83), Карму, Пепе, Маріу, Еуштакіу, Варела, Франку (Лоудер, 82), Акіно, Таремі (Консейсау, 69), Барбоза (Наварро, 83).

Антверпен: Ламменс, Вейндал (Корбані, 69), Кулібалі, ван ден Босх, де Лат (Батай, 46), Вермерен, Юсуф, Еккеленкамп, Баліквіша (Муя, 69), Керк (Еджуке, 76), Іленіхена (Янссен, 75).

Попередження: Карму, Консейсау — Юсуф, Вермерен, Вейндал.

Вилучення: Еккеленкамп, 50 (пряма червона картка).