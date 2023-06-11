Манчестер Сіті — Інтер 1:0 Відео гола та огляд матчу 11.06.2023

Дивіться відео найкращих моментів вирішального матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 10 червня 2023 року, 22:00.

У фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті мінімально обіграв міланський Інтер і вперше у своїй історії виграв найпрестижніший єврокубок.

Головним героєм цього протистояння та автором єдиного голу став центральний півзахисник "містян" Родрі, який забив на 68-й хвилині зустрічі.

Незважаючи на те, що Інтер мав реальні можливості повернути паритет на табло, команді Хосепа Гвардіоли таки вдалося зберегти мінімальну перевагу в рахунку.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Інтер Мілан у фіналі Ліги чемпіонів-2022/23:

Манчестер Сіті — Інтер 1:0

Гол: Родрі, 68



Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі, Діаш, Аке — Стоунз (Вокер, 75), Родрі — Б. Сілва, де Брюйне (Фоден, 36), Гюндоган, Гріліш — Голанд.



Інтер: Онана — Дарміан (Д’Амброзіо, 85), Ачербі, Бастоні (Госенс, 76) — Думфріс (Белланова, 76), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Мхітарян, 84), Дімарко — Мартінес, Джеко (Лукаку, 56).



Попередження: Голанд, Едерсон — Барелла, Лукаку, Онана