Шахтар буде в третьому кошику під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24

Тріумф Манчестер Сіті у фіналі ЛЧ-2022/23 посунув "гірників" з другого кошика до третього.

У фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті мінімально обіграв міланський Інтер і вперше у своїй історії виграв найпрестижніший єврокубок.

Результат цього протистояння безпосередньо впливав на положення чемпіона України-2022/23 в особі донецького Шахтаря під час жеребкування групового етапу наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

У разі перемоги Інтера "гірники" залишилися б у другому кошику при жеребкуванні ЛЧ-2023/24, проте через тріумф Манчестер Сіті нідерландський Феєнорд займе місце в першому кошику, Інтер піде до другого, а український колектив потрапить до третього кошика.

Зазначимо, що окрім Шахтаря у третьому кошику опинилися Зальцбург (Австрія), Мілан, Лаціо (обидва — Італія) та Црвена Звезда (Сербія). Інші учасники кошика визначаться вже після кваліфікації.

Своїх суперників донецький Шахтар дізнається 31 серпня, коли відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.