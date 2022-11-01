Судаков: Про Мудрика багато говорять, пишуть і, може, дещо не враховують нашої роботи

Футболіст поспілкувався з пресою напередодні матчу проти Лейпцига.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков перед матчем проти Лейпцига у Лізі чемпіонів поспілкувався зі ЗМІ.

"Ми мали дуже важку гру з Олександрією, з повітряною тривогою. Насамперед це ментально складно, але, вважаю, ми продемонстрували гарну гру. Хлопці втомились, а я мав більше часу для відпочинку.

Як уже Містер сказав, дуже важко, адже в нас що три-чотири дні переїзди – літак, автобус, у якому їдемо по шість годин. Особисто мені дуже важко: я останні півтора місяця живу без родини, не бачу своєї дитини. Це, передусім, психологічна втома.

Однак завдяки міцній ментальності, сильній команді, колективу ми готуємося до кожного матчу на максимум, віримо в себе, свою команду, у кожного з нас. Ми готові боротися від першої до останньої хвилини й від першого до останнього матчу".

"Ми з Бондаренком найбільш недооцінені у пресі Шахтаря? Я вважаю, якщо люди дивляться футбол і справді на ньому розуміються, то вони не мають недооцінки. Хоч багато людей, які просто заходять на сайт, дивляться, хто забив гол, і про нього говорять. У нас зараз є наша зірка – Михайло Мудрик. Про нього багато говорять, пишуть і, може, дещо не враховують нашої роботи.

Однак я не можу когось виділити – у нас дуже сильна команда, і якщо хтось один випаде, то станеться збій нашого «організму», дуже важко буде. Для нашої команди кожен гравець є важливим – не має значення, на заміні він або в стартовому складі. На всіх розраховують і всім довіряють.

Що ж до важливості матчу, то я у своїй кар’єрі ще не стикався з тим, що можу вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Але я – молодий гравець, і в мене все йде поетапно. Що пів року – рік є відрізки, коли граю важливі матчі. І якщо говорити про сьогоднішній етап, то, так, це зараз найважливіша гра в моєму житті", — сказав Судаков.

Нагадаємо, матч Шахтар — Лейпциг відбудеться у середу, 2 листопада, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.