Вернер: Перший матч проти Шахтаря буде для нас уроком

Футболіст оцінив майбутній матч в ЛЧ.

Нападник німецького Лейпцига Тімо Вернер перед грою шостого туру групового етапу ЛЧ проти Шахтаря поспілкувався із прес-службою.

"Марко Розе привніс потрібний нам стиль гри. У нас є велика швидкість попереду, і ми знайшли систему яка нам підходить. Все йде правильно, так як потрібно для Лейпцига.



Ми впевнені перед останньою грою групового етапу Ліги чемпіонів. Після першої гри з Шахтарем ми знаємо, що може бути. Цей матч був для нас уроком.

Перемоги, які ми нещодавно здобули в Лізі чемпіонів, повинні надати нам сміливості піти і виграти фінальний матч", — сказав Вернер