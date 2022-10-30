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-
Аякс
-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
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-
РБ Лейпциг
-
02 листопада
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Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
ПСЖ
-
02 листопада
22:00
Маккабі Хайфа
-
Бенфіка
-
02 листопада
22:00

Вернер: Перший матч проти Шахтаря буде для нас уроком

30 жовтня 2022

Тімо Вернер, Getty Images

Футболіст оцінив майбутній матч в ЛЧ.

Нападник німецького Лейпцига Тімо Вернер перед грою шостого туру групового етапу ЛЧ проти Шахтаря поспілкувався із прес-службою.

"Марко Розе привніс потрібний нам стиль гри. У нас є велика швидкість попереду, і ми знайшли систему яка нам підходить. Все йде правильно, так як потрібно для Лейпцига.

Ми впевнені перед останньою грою групового етапу Ліги чемпіонів. Після першої гри з Шахтарем ми знаємо, що може бути. Цей матч був для нас уроком.

Перемоги, які ми нещодавно здобули в Лізі чемпіонів, повинні надати нам сміливості піти і виграти фінальний матч", — сказав Вернер.
Нагадаємо, що матч між Шахтарем та Лейпцигом пройде у середу, 2 листопада. Розпочнеться він о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.
 
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