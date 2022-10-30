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-
01 листопада
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Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
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-
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-
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Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
ПСЖ
-
02 листопада
22:00
Маккабі Хайфа
-
Бенфіка
-
02 листопада
22:00

Орбан: Хочемо виграти у Шахтаря в Польщі

30 жовтня 2022

Віллі Орбан, Getty Images

Футболіст висловився перед грою у ЛЧ.

Захисник німецького Лейпцига Віллі Орбан висловився перед грою проти Шахтаря у Лізі чемпіонів.

"Ми створили справжній плацдарм вдома. Наш рекорд тут дуже хороший, і ми з нетерпінням чекаємо майбутніх ігор. Наступного тижня нас чекає жорстка та напружена гра проти Шахтаря. 

Ми хочемо виграти в Польщі і вийти в наступний раунд Ліги чемпіонів. Ми знаємо, що нам потрібно провести дуже хорошу гру, але на даний момент це потрібно робити кожні три дні", — сказав Орбан прес-службі клубу.
Раніше головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч розповів про лазарет "гірників" перед матчем проти Лейпцига.
Нагадаємо, що матч між Шахтарем та Лейпцигом пройде у середу, 2 листопада. Розпочнеться він о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.
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