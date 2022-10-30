Орбан: Хочемо виграти у Шахтаря в Польщі

Футболіст висловився перед грою у ЛЧ.

Захисник німецького Лейпцига Віллі Орбан висловився перед грою проти Шахтаря у Лізі чемпіонів.

"Ми створили справжній плацдарм вдома. Наш рекорд тут дуже хороший, і ми з нетерпінням чекаємо майбутніх ігор. Наступного тижня нас чекає жорстка та напружена гра проти Шахтаря.

Ми хочемо виграти в Польщі і вийти в наступний раунд Ліги чемпіонів. Ми знаємо, що нам потрібно провести дуже хорошу гру, але на даний момент це потрібно робити кожні три дні", — сказав Орбан прес-службі клубу