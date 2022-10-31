Шахтар — Лейпциг: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Гірники" продовжують виступи у головному єврокубковому турнірі.

У рамках заключного шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар проведе домашній матч проти німецького Лейпцига. Гра пройде у Польщі на Муніципальному стадіоні Легії у Варшаві.

Незважаючи на всі труднощі та прогнози, команда Ігора Йовічевича чудово виглядає в єврокубках і ще має всі шанси вийти у плей-офф Ліги чемпіонів.

Для досягнення мети "гірникам" потрібна лише перемога. У будь-якому іншому випадку Шахтар отримає путівку до плей-офф Ліги Європи.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Лейпциг:

За версією букмекерів, очевидним фаворитом матчу є німецька команда. Так, на перемогу Лейпцига можна поставити з коефіцієнтом 1,68, тоді як успіх Шахтаря оцінюється в 5,10. Нічийний результат із коефіцієнтом — 3,85.

Нагадаємо, матч Шахтар — Лейпциг відбудеться у середу, 2 листопада, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.