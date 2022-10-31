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Рейнджерс
-
Аякс
-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
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-
01 листопада
22:00
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-
РБ Лейпциг
-
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19:45
Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
ПСЖ
-
02 листопада
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Шахтар — Лейпциг: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

31 жовтня 2022

Getty Images

"Гірники" продовжують виступи у головному єврокубковому турнірі.

У рамках заключного шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар проведе домашній матч проти німецького Лейпцига. Гра пройде у Польщі на Муніципальному стадіоні Легії у Варшаві.

Незважаючи на всі труднощі та прогнози, команда Ігора Йовічевича чудово виглядає в єврокубках і ще має всі шанси вийти у плей-офф Ліги чемпіонів.

Для досягнення мети "гірникам" потрібна лише перемога. У будь-якому іншому випадку Шахтар отримає путівку до плей-офф Ліги Європи.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Лейпциг:

За версією букмекерів, очевидним фаворитом матчу є німецька команда. Так, на перемогу Лейпцига можна поставити з коефіцієнтом 1,68, тоді як успіх Шахтаря оцінюється в 5,10. Нічийний результат із коефіцієнтом — 3,85.

Нагадаємо, матч Шахтар — Лейпциг відбудеться у середу, 2 листопада, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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