Шахтар — Лейпциг: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Дізнайся, хто транслюватиме поєдинок за участю української команди у Лізі чемпіонів.

У заключному шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар зіграє проти німецького Лейпцига. Гра пройде у Польщі на Муніципальному стадіоні Легії у Варшаві.

Незважаючи на всю ситуацію навколо, команда Ігора Йовічевіча показує якісний футбол у єврокубках і перед останнім туром у групі має всі шанси вийти у плей-офф Ліги чемпіонів.

Щоб грати з найкращими в 1/8 фіналу ЛЧ "гірникам" необхідна лише перемога. У будь-якому іншому випадку Шахтар зіграє у плей-офф Ліги Європи.

Де дивитись матч Шахтар – Лейпциг?

У прямому ефірі матч покаже медіасервіс MEGOGO, який є офіційним транслятором турніру в Україні.

Окрім цього, трансляція буде доступна абонентам платформ Volia TV через канали MEGOGO Футбол.

Нагадаємо, матч Шахтар — Лейпциг відбудеться у середу, 2 листопада, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.