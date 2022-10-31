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2
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3
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0
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Динамо Загреб
0
Мілан
4
25 жовтня
22:00
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3
Реал Мадрид
2
25 жовтня
22:00
Селтік
1
Шахтар
1
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
0
Манчестер Сіті
0
25 жовтня
22:00
Бенфіка
4
Ювентус
3
25 жовтня
22:00
ПСЖ
7
Маккабі Хайфа
2
25 жовтня
22:00
Брюгге
0
Порту
4
26 жовтня
19:45
Інтер
4
Вікторія Пльзень
0
26 жовтня
19:45
Наполі
3
Рейнджерс
0
26 жовтня
22:00
Аякс
0
Ліверпуль
3
26 жовтня
22:00
Атлетіко
2
Баєр Леверкузен
2
26 жовтня
22:00
Барселона
0
Баварія
3
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
1
Спортінг Лісабон
1
26 жовтня
22:00
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2
Марсель
1
26 жовтня
22:00
Порту
-
Атлетіко
-
01 листопада
19:45
Баєр Леверкузен
-
Брюгге
-
01 листопада
19:45
Рейнджерс
-
Аякс
-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
Шахтар
-
РБ Лейпциг
-
02 листопада
19:45
Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
ПСЖ
-
02 листопада
22:00
Маккабі Хайфа
-
Бенфіка
-
02 листопада
22:00

Майкл Олівер обслуговуватиме матч Шахтар — Лейпциг

31 жовтня 2022

Майкл Олівер обслуговуватиме матч Шахтар — Лейпциг

Призначено арбітра на вирішальний матч Ліги чемпіонів.

Англійський рефері Майкл Олівер буде головним арбітром в матчі Ліги чемпіонів Шахтар — Лейпциг, про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

На лініях працюватимуть Стюарт Берт та Саймон Беннетт. Арбітр ВАР — Кріс Кеванах, його помічник - Девід Кут. Четвертим рефері призначено Даррен Інгленда.

Нагадаємо, матч Шахтар — Лейпциг відбудеться 2 листопада у Варшаві. Початок матчу — 19:45. Шахтарю задля продовження виступів у Лізі чемпіонів необхідно перемагати німців.

Football.ua  проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

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