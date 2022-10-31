Майкл Олівер обслуговуватиме матч Шахтар — Лейпциг

Англійський рефері Майкл Олівер буде головним арбітром в матчі Ліги чемпіонів Шахтар — Лейпциг, про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.
На лініях працюватимуть Стюарт Берт та Саймон Беннетт. Арбітр ВАР — Кріс Кеванах, його помічник - Девід Кут. Четвертим рефері призначено Даррен Інгленда.
Нагадаємо, матч Шахтар — Лейпциг відбудеться 2 листопада у Варшаві. Початок матчу — 19:45. Шахтарю задля продовження виступів у Лізі чемпіонів необхідно перемагати німців.
Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.