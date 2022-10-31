Шахтар прибув до Варшави групою в складі 27 футболістів

Делегація українського клубу готуватиметься до матчу проти РБ Лейпциг.

Уже незабаром на донецький Шахтар очікуватиме вирішальне протистояння проти німецького РБ Лейпциг у рамках заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

"Гірники" відстають від "червоних биків" у турнірній таблиці на три очки, проте перемога дозволить їм потрапити до раунду плей-оф найбільш престижного клубного турніру Старого Світу.

У матчі першого туру на чужому полі донеччани обіграли тоді ще команду Доменіко Тедеско з рахунком 4:1.

Прийдешня зустріч відбудеться у Варшаві, на стадіоні Війська Польського, а готуватиметься до неї Шахтар груповою в складі 27 футболістів, які прилетіли до столиці Польщі під орудою Ігора Йовічевіча.

Склад делегації Шахтаря:

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін;

Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Едуард Козік;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Іван Петряк, Дмитро Топалов, Єгор Назарина;

Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков.

Матч Шахтар — РБ Лейпциг відбудеться 2 листопада о 19:45 за київським часом.