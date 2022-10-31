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-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
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22:00
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РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
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-
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Шахтар прибув до Варшави групою в складі 27 футболістів

31 жовтня 2022

Олександр Зубков, фото ФК Шахтар Донецьк

Делегація українського клубу готуватиметься до матчу проти РБ Лейпциг.

Уже незабаром на донецький Шахтар очікуватиме вирішальне протистояння проти німецького РБ Лейпциг у рамках заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

"Гірники" відстають від "червоних биків" у турнірній таблиці на три очки, проте перемога дозволить їм потрапити до раунду плей-оф найбільш престижного клубного турніру Старого Світу.

У матчі першого туру на чужому полі донеччани обіграли тоді ще команду Доменіко Тедеско з рахунком 4:1.

Прийдешня зустріч відбудеться у Варшаві, на стадіоні Війська Польського, а готуватиметься до неї Шахтар груповою в складі 27 футболістів, які прилетіли до столиці Польщі під орудою Ігора Йовічевіча.

Склад делегації Шахтаря:

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін;

Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Едуард Козік;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Іван Петряк, Дмитро Топалов, Єгор Назарина;

Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков.

Матч Шахтар — РБ Лейпциг відбудеться 2 листопада о 19:45 за київським часом.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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