Анчелотті: Те, що сьогодні трапилося в Україні, вплинуло на всіх нас. Ми підтримуємо Луніна

Коуч "вершкових" — про гру з Шахтарем та війну в Україні.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті підтримав Україну після сьогоднішніх ракетних обстрілів зі сторони рф та висловився про психологічний стан українця Андрія Луніна.

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Про лідерів команди

"Завтра на нас чекає важкий поєдинок. Ми добре відновлюємось на тренуваннях після кожного матчу. Сьогодні було дуже важливе тренування для нас. Завтра ми маємо можливість набрати 3 очки й вийти з групи з першого місця.

Вінісіус та Бензема – важливі гравці для нас. Ми дали їм відпочити у матчі з Хетафе, бо був переліт. Карім у дуже гарній формі. Бензема, Кроос та Менді гратимуть завтра".

Про Луніна

"Я говорив з Луніним перед матчем. Він ще молодий, йому не вистачає ігрової практики. Зараз він має можливість її отримати. Те, що сьогодні трапилося в Україні, вплинуло на всіх нас. Ми підтримуємо Луніна", — підкресли Анчелотті.

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