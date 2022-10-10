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-
11 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
РБ Зальцбург
-
11 жовтня
22:00
Шахтар
-
Реал Мадрид
-
11 жовтня
22:00
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Севілья
-
11 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Бенфіка
-
11 жовтня
22:00
Наполі
-
Аякс
-
12 жовтня
19:45
Атлетіко
-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Айнтрахт Франкфурт
-
12 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
12 жовтня
22:00

Анчелотті: Те, що сьогодні трапилося в Україні, вплинуло на всіх нас. Ми підтримуємо Луніна

10 жовтня 2022

Карло Анчелотті, офіційний сайт Реала

Коуч "вершкових" — про гру з Шахтарем та війну в Україні.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті підтримав Україну після сьогоднішніх ракетних обстрілів зі сторони рф та висловився про психологічний стан українця Андрія Луніна.

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Про лідерів команди

"Завтра на нас чекає важкий поєдинок. Ми добре відновлюємось на тренуваннях після кожного матчу. Сьогодні було дуже важливе тренування для нас. Завтра ми маємо можливість набрати 3 очки й вийти з групи з першого місця.

Вінісіус та Бензема – важливі гравці для нас. Ми дали їм відпочити у матчі з Хетафе, бо був переліт. Карім у дуже гарній формі. Бензема, Кроос та Менді гратимуть завтра".

Про Луніна

"Я говорив з Луніним перед матчем. Він ще молодий, йому не вистачає ігрової практики. Зараз він має можливість її отримати. Те, що сьогодні трапилося в Україні, вплинуло на всіх нас. Ми підтримуємо Луніна", — підкресли Анчелотті.

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