Реал — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Гірники" продовжують виступи у головному єврокубковому турнірі.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар у Мадриді протистоятиме Реалу. Для "гірників" це найсерйозніша перевірка цього сезону.

Колектив Ігора Йовічевіча вже зумів здивувати всіх. Враховуючи поточні обставини, Шахтар на даному етапі проводить успішні виступи у ЛЧ: перемога над Лейпцигом у Німеччині та нічия із Селтіком. На даний момент "гірники" слідом за Реалом ідуть другими у своїй групі.

Звісно, ​​лідеру Шахтаря Михайлу Мудрику буде складно проявити себе проти такого іменитого опонента, але ми й усі українські вболівальники очікуємо, що 21-річний українець зможе щось вигадати біля воріт Тібо Куртуа (чи Андрія Луніна?).

Онлайн трансляція:

За версією букмекерів, очевидно, що лідер зустрічі — Реал. Перемога мадридської команди оцінюється коефіцієнтом 1.19, а перемога Шахтаря – 15.0. Якщо буде нічия, то такий результат пропонується показник 7.90.

Матч Реал – Шахтар відбудеться 5 жовтня о 22:00 за київським часом.