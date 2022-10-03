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-
04 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Рейнджерс
-
04 жовтня
22:00
Брюгге
-
Атлетіко
-
04 жовтня
22:00
Порту
-
Баєр Леверкузен
-
04 жовтня
22:00
Інтер
-
Барселона
-
04 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
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-
04 жовтня
22:00
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Селтік
-
05 жовтня
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтар
-
05 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Копенгаген
-
05 жовтня
22:00
Севілья
-
Боруссія Дортмунд
-
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Реал — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

03 жовтня 2022

Реал - Шахтар, Getty Images

"Гірники" продовжують виступи у головному єврокубковому турнірі.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар у Мадриді протистоятиме Реалу. Для "гірників" це найсерйозніша перевірка цього сезону.

Колектив Ігора Йовічевіча вже зумів здивувати всіх. Враховуючи поточні обставини, Шахтар на даному етапі проводить успішні виступи у ЛЧ: перемога над Лейпцигом у Німеччині та нічия із Селтіком. На даний момент "гірники" слідом за Реалом ідуть другими у своїй групі.

Звісно, ​​лідеру Шахтаря Михайлу Мудрику буде складно проявити себе проти такого іменитого опонента, але ми й усі українські вболівальники очікуємо, що 21-річний українець зможе щось вигадати біля воріт Тібо Куртуа (чи Андрія Луніна?).

Онлайн трансляція:

 

За версією букмекерів, очевидно, що лідер зустрічі — Реал. Перемога мадридської команди оцінюється коефіцієнтом 1.19, а перемога Шахтаря – 15.0. Якщо буде нічия, то такий результат пропонується показник 7.90.

Матч Реал – Шахтар відбудеться 5 жовтня о 22:00 за київським часом.

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