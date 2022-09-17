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Джурасек: Шанси мали як ми, так і Селтік, тому, вважаю, результат гарний

17 вересня 2022

Невен Джурасек, ФК Шахтар

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з шотландським Селтіком.

Півзахисник донецького Шахтаря Невен Джурасек прокоментував нічийний результат у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти шотландського Селтіка (1:1).

"Як очікували, матч видався важким. Ми мали моменти і грали краще, але суперник також створив свої моменти. Шанси мали як ми, так і Селтік, тому, вважаю, результат гарний.

Щоразу емоції на таких матчах особливі. Кожен вихід на поле в Лізі чемпіонів надає особливої енергії, тим паче коли ти бачиш багато людей з України та відчуваєш їхню підтримку. Щиро дякуємо їм, адже вболівальники підтримували нас навіть у важкий період гри.

Поляки чудові, вони також підтримували Шахтар. Коли українці співали на трибунах, поляки підспівували та вболівали за нас. Ми відчували підтримку тоді, коли цього дуже потребували. Ще раз щиро дякуємо всім уболівальникам!", - наводить слова Джурасека прес-служба "гірників".

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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