Шахтар — Селтік. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.

Підсумок гри донецького Шахтаря проти шотландського Селтіка можна розглядати під різними кутами, однак переважна більшість оцінок результату виступів команди Ігора Йовічевіча буде схвальною. В першій грі проти РБ Лейпциг суперники не чинили й п’ятою частки тиску, який удавалось протиставити "кельтам" проти "гірників", тому й перевага з їхнього боку в певні моменти зустрічі відчувалась настільки гостро. Із іншого боку, стала очевидною проблема кадрових резервів в українського колективу, бо замінами гру команди не було підсилено належним чином. Добре, що ця нічия зберіглась, бо будь-який здобутий бал на євроарені цього сезону буде для наших команд за свято.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на стадіоні ім. маршала Юзефа Пілсудського (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Анатолій Трубін — 7,5. Не дивлячись на різницю в класі суперників, цього вечора роботи в голкіпера донецького Шахтаря було значно більше, аніж у Лейпцигу. Трубіну довелось рятувати ворота вже з перших хвилин, бо партнер по лінії захисту вирішили трохи попривозити моментів під тиском збоку Селтіка, однак усе ж таки Анатолій пропустив де в чому прикрий гол, бо мав певні можливості й тоді заблокувати постріл від Хатате. Перевагою голкіпера "гірників" при цьому була врівноваженість — ніхто на з команди Йовічевіча не був більш спокійним за нього навіть за скрутних умов.

Лукас Тейлор — 6,5. Найбільш технічному гравцю суперників, нападнику Жоті, було важко тягатись із Тейлором у швидкості, а те, як він ще й примудрявся вгризатись у кожен м’яч, дійсно вартувало багато чого. Правий захисник фактично лише раз дозволив собі залишити позицію заради позиційної атаки, і саме в цей час до його зони прийшов контрнаступ, із якого Селтік відкрив рахунок. Це був, напевно, єдиний помітний недолік Лукаса за весь матч, бо зрештою Жота навідріз відмовлявся йти проти нього один-в-один.

Валерій Бондар — Микола Матвієнко — 6,5. Пара центральних захисників Шахтаря разом набрала більше 12% від загального часу тримання м’яча у власних ногах. Це лише підкреслює той факт, що Шахтар постійно перебував під тиском, а також де в чому пояснює надлишкову кількість помилок збоку Бондаря та Матвієнка. Однак після матчу проти Селтіка їх геть нема бажання сварити за недоліки, бо своєчасними та виваженими позиційними діями ці двоє вберегли донеччан не від поодиноких наступів суперників, бо своєчасними та виваженими позиційними діями ці двоє вберегли донеччан не від поодиноких наступів суперників.

Юхим Конопля — 6,5. Номінально правому захиснику знову запропонували позицію на протилежному краю поля, і цього разу йому знову трохи пощастило з вибором вектору наступів збоку суперників. Хаксабанович, а пізніше — Маеда, не зробили й десятої частки того, що робив із захистом Шахтаря Жота, тож Коноплі в цьому плані було легше тримати стрій, аніж Тейлору. Цікавими були також його підключення до атаки в першому таймі, коли "гірники" нарешті зуміли відшукати свою гру. Окрім того, Конопля добре відчував момент у захисті, опиняючись у потрібний час у потрібному місці на завершення атак суперниками.

Тарас Степаненко — 6,5. Трохи не пішло в капітана Шахтаря з передачами на перших хвилинах, що в підсумку могло коштувати команді дуже дорого. Однак Трубін підстрахував досвідченого партнера, і надалі Степаненко намагався більше не припускатись настільки кричущих помилок у захисті. Безумовно важка гра для опорного півзахисника, бо суперники тяжіли до центральної зони через схвальну роботу флангових захисників донеччан. І було помітно, що інколи Тараса дратували зайві вольності збоку гравців "кельтів", а найбільш яскравою дією в його виконанні став нищівний підкат проти Жоти.

Олександр Зубков — 6,0. Нападника Шахтаря спідкала та сама участь, яка б очікувала будь-якого гравця на його позиції в складі команди, яка вимушена оборонятись із швидкою трійкою футболістів на вістрі. Зубкову довелось бігати, боротись, підстраховувати партнерів — загалом, робити все, що не зовсім відповідає його номінальній позиції на полі. Лише одного разу Олександр спромігся на удар по чужих ворота, та й той у підсумку був блокований.

Артем Бондаренко — 5,5. Складна гра для центрального півзахисника Шахтаря, хоча він у підсумку й не має найгіршого показника з точності передач серед партнерів по команді. Однак із якоїсь причини саме помилки Бондаренка були помітні найбільше за інших, а раптове зарахування на нього голу у власні ворота геть зіпсували Артемові настрій.

Георгій Судаков — 7,0. Геть не все виходило в звітній зустрічі в півзахисника донеччан, проте ще гірше буде команді Йовічевіча, якщо пошкодження Судакова в підсумку виявиться достатньо складним. Георгій має прекрасне відчуття моменту, що продемонстрував під час гольової передачі на Мудрика, однак у силових компонентах боротьби йому все ж таки було б непогано ще трохи додати, бо від шотландських суперників за центром поля він відлітав добряче.

Михайло Мудрик — 7,5. Лідера атак сучасного Шахтаря швидко кинулись звинувачувати в не до кінця дограному епізоді під час пропущеного голу, однак усі швидко забули про той момент, коли й Шахтар розігрався, і Мудрик зумів уразити чужі ворота. Швидкість та техніка — за гри на контратаках більшого й не було потрібно лінії нападу "гірників". Зі свого боку Михайло справно робив пропозиції для партнерів, і інколи вони дійсно завершувались гостротою.

Мар’ян Швед — 7,0. Для того, аби назвати цю гру у виконанні новачка Шахтаря дійсно якісною, не вистачило лише зарахованого голу в першому таймі. Швед усе ж таки надає більше варіантів розвитку атак донеччан, аніж це поки що продемонстрував Петряк, що мало продовження й у звітній зустрічі. Постійні спроби піймати Гарта пострілами з найменшої нагоди тішили за умов, коли команда в нападі грала в стиснутий футбол, однак після перерви весь напад Шахтаря був відрізаний суперниками, тож не дивно, що Мар’ян також не дограв цю зустріч до фінального свистка.

Іван Петряк — 6,0. Півзахисник атакувального плану начебто й мав замінити Шведа за функціональним навантаженням на заключні півгодини гри, однак за цей час зробив утричі менше дотиків до м’яча, аніж за вдвічі більший відтинок часу зробив до цього Швед. Петряку доволі складно дається адаптація до вимог нового колективу, а в УПЛ в нього хоч виникають моменти в атаці, аби взагалі зрозуміти, як працює колектив у різних ситуаціях.

Лассіна Траоре — 6,0. Шість дотиків до м’яча за півгодини ігрового часу — нападника Шахтаря випускали на заміну з метою грати на нього у вертикальний футбол, однак суперники геть нічого не давали зробити "гірникам" в атаці як команді загалом, так і окремим їхнім виконавцям.

Невен Джурасек — 6,0. Єдине, із чим можна привітати півзахисника руйнівного плану, так це те, що він знову з’явився на полі в матчі Ліги чемпіонів, і зробив усе від себе залежне, аби не розчинитись серед інших виконавців. Окрім того, усі дев’ять передач за 20 ігрових хвилин у виконанні Джурасека були вдалими, хоча й Шахтар не тому відтинку зустрічі був замкнений на власній половині.

Олег Очеретько — остання заміна від Ігора Йовічевіча була вимушеною, бо пошкодження Георгію Судакову не бажала жодна притомна людина. Очеретько кидали в бій за прикладом попередньою зустрічі проти Чорноморця, проте цього разу єдиний удар у його виконанні не зміг дивовижним чином знайти будь-яку з частин тіла Траоре. До речі, півзахисник зустрічався з м’ячем у два рази більше за нападника, тоді як провів на полі на чверть години менше.