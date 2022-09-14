Шахтар здобув нічию в матчі проти Селтіка

Футболісти Ігора Йовічевіча були змушені відіграватись за ходом першого тайму.

Україну на груповій стадії Ліги чемпіонів УЄФА цього року представляє лише один колектив — названий переможець минулорічного розіграшу українського Прем’єр-ліги донецький Шахтар, який уже встиг у першому турі основного раунду виправдати частину сподівань уболівальників. Команда під керівництвом Ігора Йовічевіча анітрохи не вважалась фаворитом зустрічі на Ред Булл Арені проти німецького РБ Зальцбург, проте зуміла перемогти з сенсаційним рахунком 4:1.

Аналогічний статус андердога в грі проти мадридського Реала мав і шотландський Селтік, наступний суперник "гірників" за сіткою групового раунду, проте скористатись недооцінкою збоку опонентів на власному полі не зумів — 0:3. Таким чином, на полі варшавського стадіону ім. маршала Юзефа Пілсудського Шахтар дебютував у якості господарів під час цьогорічної єврокубкової кампанії в статусі проміжного лідера квартету F.

Окрім того, футболісти з України підходили до гри ще й на тлі емоційної польової перемоги над одеським Чорноморцем в УПЛ (2:1), тоді як суперники через смерть Королеви Великої Британії, як би погано їхні фанати не відносились до монархії, були змушені тиждень провести без ігрової практики.

Проте на полі не дуже-то й було помітно, яка сама команда не грала останнім часом. Щодо Селтіка попереджали, що футболісти Постекоглу із перших хвилин можуть чинити потужний тиск на ворота суперників, що, власне, і сталось із Шахтарем. Донецька команда, якби не готувалась, але витримати цей відповідальний період без помилок не змогла. І якщо вже досвідчений Степаненко може дозволити собі привозити моменти на ворота Трубіна, після чого Анатолію доводиться бозна-як ногами рятувати команду від голу, то молодші партнери взагалі можуть не виправдовуватись.

"Гірники" пропустили дуже швидко. Мудрик не добіг до боротьби на чужій половині, а в атаці у відповідь через лівий фланг суперники майстерно зусиллями Хакшабановича вивели Хатате до лицьової на лівому фланзі штрафного, звідки японець пробив у ногу Бондаренка, від якого м’яч опинився в воротах. Як потім з’ясувалось, для організаторів турніру цього вистачило для того, аби записати на рахунок гравця донеччан автогол.

Прикро, але потрібно було грати далі. Шахтар згаяв дуже багато часу для того, аби просто увійти до цієї гри належним чином, і його подальші атаки при цьому були дуже прозаїчними. М’яч постійно завантажувався на лівий фланг для Мудрика, а той, якщо й чіплявся, то вже добре. Однак під завершення першої півгодини зустрічі Михайло як побіг під пас на хід від Судакова від центральної лінії, то зупинився аж тоді, коли з меж штрафного вразив чужій ворота ударом під поперечину.

У цей момент усі раптово дізнались, що Селтік — не такий уже й лячний суперник, аби проти нього не грати в свій футбол. Донеччани відчули впевненість, а коли вона приходить, то й майстровитому супротивнику може стати непереливки. Команда Йовічевіча до завершення першої половини грі грала відкрито та доволі сміливо. І це за тієї умови, що фактор надтехнічного Жоти в складі суперників ніхто не применшував!

Але ж усе ж таки в "гірників" на цьому тлі були й моменти Шведа, коли того збивали біля правого кута штрафного, а арбітри чомусь не побачили пенальті, хоча потім побачили офсайд у Мар’яна перед прострілом Мудрика з-за лицьової на протилежному боці чужих володінь. А ще нападник донеччан багато, як для такого старту збоку його команди, бив убік чужих воріт, але Гарт усе ж таки демонстрував свій значний досвід.

Загалом, футболісти дуже якісно відіграли першу половину зустрічі. Настільки, що аж самі десь злякались своєї швидкісної гри. Друга половина на цьому тлі була доволі повільною, і тут уже інтенсивність футболу суперників почала даватись у знаки. Шахтар сідав усе нижче і нижче, проте разючих помилок намагався не припускатись.

Так, Трубіну та центральним захисникам довелось добряче пострибати в ноги суперникам, аби блокувати постріли з дриблінгу, а інколи й шалено щастило Шахтарю, як то було в моменті з промахом Якумакіса за п’ять хвилин до фінального свистка. Проте все ж таки нічия була здобута, і цей той результат, від якого не потрібно ховати очей.

У наступному турі Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар зіграє в гостях проти мадридського Реала, а шотландський Селтік навідається до німецького РБ Лейпциг.Шахтар — Селтік 1:1Мудрик, 29 — Бондаренко, 11 (авт.)Трубін — Л. Тейлор, Бондар, Матвієнко, Конопля — Степаненко — Зубков (Траоре, 61), Бондаренко, Судаков (Очеретько, 77), Мудрик — Швед (Петряк, 61).Гарт — Юранович, Картер-Вікерс, Єнц, Г. Тейлор — О’Райлі (Муй, 68), Макгрегор, Хатате (Тернбулл, 67) — Хакшабанович (Маеда, 46), Фурухасі (Якумакіс, 68), Жота (Абада, 86).Попередження: Єнц.